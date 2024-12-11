Росія досі тримає свої кораблі біля бази у сирійському Тартусі: в ISW вказали, що це значить

8 грудня сталося падіння режиму союзника Росії Башара Асада у Сирії. Після цього Кремль почав поспішно виводити з військово-морської бази свої кораблі.

У Путіна заявили, що питання подальшої військової присутності Росії у Сирії стане предметом "серйозної розмови" із новою владою, але наразі, мовляв, про це зарано говорити, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Кремль досі у "шоці" від падіння режима Асада

У Москві досі розгублені через падіння режима Асада у Сирії і реагують на ситуацію обережно і нерішуче.

Так, супутникові знімки за 10 грудня показують, що російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус і, що російська Середземноморська флотилія все ще стоїть на відстані приблизно 8 – 15 кілометрів м від Тартуса.

Osint-аналітик М. Т. Андерсон ідентифікував чотири російські кораблі – фрегат типу "Адмірал Головко – Горшков", фрегат типу "Адмірал Григорович", підводний човен "Новоросійськ", вдосконалений підводний човен "Кіло" та "Вязьма" типу "Калінінграднефть".

Супутникові знімки за 9 грудня показали, що "Адмірал Григорович", "Новоросійськ" і "Вязьма" стояли на тому ж місці, що й станом на 10 грудня.

Інші аналітики зазначили, що великий десантний корабель Балтійського флоту проекту 775 "Олександр Шабалін" вийшов із морської зони Балтійського моря 10 грудня, ймовірно, для сприяння виведенню деяких російських військових засобів із Тартуса в Середземне море.

Порожня російська військово-морська база в Тартусі 10 грудня 2024 року / Фото Maxar Technologies

Російський мілблогер заявив, що станом на кінець дня 9 грудня "статус Хмейміми і Тартуса висить у повітрі".

Російські кораблі біля порту Тартус 10 грудня 2024 року / Фото Maxar Technologies

Головне управління військової розвідки України 10 грудня повідомило, що російські війська продовжують розбирати техніку та озброєння та виводити війська з авіабази Хмейміма на літаках Ан-124 та Іл-76, а також "демонтують" техніку в Тартусі під наглядом нещодавно розгорнутого російського спецназу.

Супутникові знімки Maxar від 10 грудня показують, що російські літаки, вертольоти та відповідне військове обладнання залишаються на авіабазі Хмеймім.

Російські літаки, вертольоти та військова техніка на авіабазі Хмеймім 10 грудня 2024 року / Фото Maxar Technologies

Те, що Росія не наважується остаточно покинути сирійські бази, свідчить про те, що Кремль все ще чекає, як розгортатимуться події у Сирії. У Москві сподіваються налагодити відносини з силами сирійської опозиції та перехідним урядом і продовжувати забезпечувати безпеку своїх баз і персоналу в Сирії.