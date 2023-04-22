Росія не пропустила через свій кордон колону з пораненими: багато ворогів не вижили
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росія не пустила через свій кордон 14 вантажних автомобілів з пораненими. Через це частина російських окупантів не вижила, адже вони не мали належної медичної допомоги.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог надалі порушує Міжнародне гуманітарне право, атакуючи не тільки військових ЗСУ, а обстрілюючи цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
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Росія продовжує атакувати Україну
Тільки протягом минулої доби ворог вдарив по Україні:
- тричі – ракетами;
- 30 разів завдав авіаційних ударів;
- здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, надалі висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
Варто зауважити, що основні наступальні дії росіян проводять на:
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському;
- Шахтарському напрямках.
Там ЗСУ відбили 53 атаки окупантів. В епіцентрі боїв – місто Бахмут.
Яка ситуація на різних напрямках
- на Волинському та Поліському напрямках – оперативна обстановка без значних змін. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Там продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії;
- на Сіверському та Слобожанському напрямках Росія утримує у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби Кремль обстріляв Леонівку та Грем'яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині;
- на Куп'янському напрямку – росіяни спробували покращити тактичне положення, провели штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області;
- на Лиманському напрямку – Росія вела даремні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам'янське, Спірне і Званівка Донецької області;
- на Бахмутському напрямку – йдуть запеклі бої за Бахмут. Біля Григорівки та Богданівки вороги вели безрезультатні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському напрямку – окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мали. Обстріляли Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низку інших;
- на Мар'їнському напрямку – наші військові відбили атаки в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;
- на Шахтарському напрямку – росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляли також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області;
- на Запорізькому та Херсонському напрямках – окупанти продовжують вести оборонні дії, вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема, Ольгівського, Павлівки, Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Оріхова, Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області, а також Антонівки Херсонської області та Херсона.
Росія не впустила в країну колону своїх поранених
17 квітня 2023 року російська колона з пораненими окупантами виїхала з тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області.
Росіяни намагались провести медичну евакуацію. Окупантів перевозили 14 вантажних автомобілів.
При спробі перетину Державного кордону України на територію Росії, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Під час цього переїзду більша частина російських військовослужбовців не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Ще частину важкопоранених загарбників, понад 50 окупантів, перевезли в шпиталь, який вороги розгорнули на базі Троїцької центральної районної лікарні, що у Луганській області.
ЗСУ потужно атакували ворога
Наша авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Окрім цього, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 2 райони зосередження живої сили;
- зенітно-ракетний комплекс;
- 2 важливих військових об'єкти росіян.