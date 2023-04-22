Росія не пропустила через свій кордон колону з пораненими: багато ворогів не вижили

Росія не пустила через свій кордон 14 вантажних автомобілів з пораненими. Через це частина російських окупантів не вижила, адже вони не мали належної медичної допомоги.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог надалі порушує Міжнародне гуманітарне право, атакуючи не тільки військових ЗСУ, а обстрілюючи цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

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Росія продовжує атакувати Україну

Тільки протягом минулої доби ворог вдарив по Україні:

тричі – ракетами;

30 разів завдав авіаційних ударів;

здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окрім того, надалі висока ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Варто зауважити, що основні наступальні дії росіян проводять на:

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському;

Шахтарському напрямках.

Там ЗСУ відбили 53 атаки окупантів. В епіцентрі боїв – місто Бахмут.

Яка ситуація на різних напрямках

на Волинському та Поліському напрямках – оперативна обстановка без значних змін. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Там продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії;

напрямках – оперативна обстановка без значних змін. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Там продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії; на Сіверському та Слобожанському напрямках Росія утримує у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби Кремль обстріляв Леонівку та Грем'яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині;

напрямках Росія утримує у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби Кремль обстріляв Леонівку та Грем'яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині; на Куп'янському напрямку – росіяни спробували покращити тактичне положення, провели штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області;

напрямку – росіяни спробували покращити тактичне положення, провели штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області; на Лиманському напрямку – Росія вела даремні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам'янське, Спірне і Званівка Донецької області;

напрямку – Росія вела даремні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам'янське, Спірне і Званівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – йдуть запеклі бої за Бахмут. Біля Григорівки та Богданівки вороги вели безрезультатні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку – йдуть запеклі бої за Бахмут. Біля Григорівки та Богданівки вороги вели безрезультатні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку – окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мали. Обстріляли Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низку інших;

напрямку – окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мали. Обстріляли Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низку інших; на Мар'їнському напрямку – наші військові відбили атаки в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

напрямку – наші військові відбили атаки в районі Мар'їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському напрямку – росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляли також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області;

напрямку – росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляли також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках – окупанти продовжують вести оборонні дії, вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема, Ольгівського, Павлівки, Малинівки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Оріхова, Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області, а також Антонівки Херсонської області та Херсона.

Росія не впустила в країну колону своїх поранених

17 квітня 2023 року російська колона з пораненими окупантами виїхала з тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області.

Росіяни намагались провести медичну евакуацію. Окупантів перевозили 14 вантажних автомобілів.

При спробі перетину Державного кордону України на територію Росії, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Під час цього переїзду більша частина російських військовослужбовців не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Ще частину важкопоранених загарбників, понад 50 окупантів, перевезли в шпиталь, який вороги розгорнули на базі Троїцької центральної районної лікарні, що у Луганській області.

ЗСУ потужно атакували ворога

Наша авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Окрім цього, українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: