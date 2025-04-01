Уперше за довгий час Росія не запускала "Шахеди" вночі

Уночі вівторка, 1 квітня, ворог уперше за майже пів року не запустив по Україні ударні БпЛА. Однак без російський атак не обійшлося.

Загрозу ворожої авіації двічі оголошували в Дніпропетровській області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

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Як минула ніч на 1 квітня

Востаннє без ворожих дронів минула ніч 14 жовтня 2024 року, окрім того, декілька днів поспіль окупанти не запускали "Шахеди" у квітні минулого року.

Однак сьогодні Росія активно застосовувала планеруючі авіаційні бомби по прикордонню Сумської області, а також по Запорізькій та Донецькій областях.

Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить,

– наголосив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

До слова, артилерією і безпілотниками противник атакував Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Пошкоджені інфраструктура, адміністративна будівля та 3 приватні будинки, але загиблих і постраждалих немає.

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Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Як "Шахеди" збивали минулої ночі

Нагадаємо, напередодні, уночі 31 березня, росіяни запустили по Україні 131 безпілотник типу "Шахед" та дрони-імітатори з напрямків Міллерово, Курська, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з Курської області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 ранку там підтвердили збиття 57 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок російської атаки 31 березня постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.

До слова, вночі у Харкові пролунала серія вибухів. О 02:29 ворожий безпілотник влучив у будівлю цеху, гостру реакцію на стрес мали 3 людини. О 05:02 зафіксовано влучання в місті Дергачі Харківського району, там виникло загоряння трави на площі 2 500 метрів квадратних.

Загалом пошкоджено 5 промислових приміщень одного з науково-виробничих підприємств та 11 житлових багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила близько 100 вікон.