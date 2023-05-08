Довів шантаж Кадирова: Росія не спроможна вести скоординовані оборонні операції на фронті

Погрози Кадирова перекинути свої війська до Бахмута з інших ділянок фронту найімовірніше були шантажем російського командування для виділення боєприпасів для найманців ПВК "Вагнер".

А той факт, що начальник російського генштабу Герасимов вимушений поступатися вимогам командирів окремих підрозділів, виникають сумніви, чи спроможна наразі Росія здійснювати узгоджену оборонну кампанію на всій лінії фронту.

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Зазначається, що виведення чеченських сил з інших ділянок фронту, ймовірно, становило би значні ризики для російських оборонних ліній, на який Герасимов і Шойгу або Путін, схоже, не хотіли йти,

– наголосили аналітики ISW.

Також і Інституті звернули увагу, що підрозділи Кадирова раніше були помічені в районі Білогорівки на лінії Сватове-Кремінна і в Запорізькій області, а їхній відхід з цих позицій міг би підірвати оборонні зусилля Росії перед українським контрнаступом.

Мовляв, Шойгу і Герасимов, які є досить послідовними та лояльними до наказів Путіна, найімовірніше вирішити виділити боєприпаси для "Вагнера" за вказівкою російського президента.

Очевидно, що спільні зусилля Кадирова і Пригожина з шантажу свідчать, що Герасимов насправді не контролює всі російські війська в Україні, попри те, що він є командувачем всього театру військових дій,

– йдеться у звіті.

Герасимов не має контролю над кадирівцями та вагнерівцями

Аналітики вважають, що спроби Герасимова взяти під свій контроль усі російські нерегулярні сили взимку 2023 року зазнали невдачі і він втратив прихильність Путіна.

Ба більше, вимушена необхідність Герасимова домовлятися з Пригожиним і Кадировим свідчить про проблеми у системі підпорядкування в російській армії, які вплинуть на її здатність чинити опір українському контрнаступу.

Росія не здатна вести оборонну операцію

Аналітики Інституту вивчення війни вказали також на проблеми в системі підпорядкування – російські військові просто не здатні проводити узгоджені операції в масштабах всього фронту військових дій.

"Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі військових дій", – додають аналітики.

Відтак, схоже, російське військове командування все більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту різним російським командирам, тоді як влада та повноваження командувача – продовжує зменшуватися.