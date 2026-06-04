Ви не захопите Донеччину й цього року, – Зеленський різко висловився про плани Путіна

Президент України написав листа до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому Володимир Зеленський порушив і питання українського Донбасу. За словами глави держави, країна-агресорка просто не здатна захопити території Донецької області й цього року.

Про це й про низку інших важливих мовиться в офіційному листі, опублікованому на сайті президента України.

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Що Зеленський сказав щодо Донеччини?

Президент зауважив, що ворог регулярно відкладає крайній термін у планах захоплення наших земель, насамперед Донецької області.

Ви не захопите її і цього року,

– підкреслив Зеленський.

При цьому глава держави запевнив, що Україна не хоче постійної війни й усвідомлює, наскільки важливо досягти миру, проте буде продовжувати відстоювати власну незалежність.

Володимир Зеленський також наголосив, що найважливішим кроком для Росії зараз є припинення війни та вихід із неї. Також він запропонував Путіну визначити чітку дату особистої зустрічі.

Що зараз відбувається в Донецькій області?

Українські дрони взяли під вогневий контроль Горлівку на Донеччині, яку Росія окупувала ще у 2014 році. За словами Назарія Барчука, місто має важливе значення для російської логістики на Костянтинівському напрямку, адже там зосереджені техніка та особовий склад.

Вогневий контроль над Горлівкою ускладнює постачання ресурсів до лінії фронту, що може негативно впливати на темпи та можливості російського наступу.