Росія не має більше крейсерів на Чорноморському флоті, – капітан
Якщо на російському крейсері "Москва" здетонував боєприпас – він зазнав надто серйозних пошкоджень і не підлягає ремонту. Корабель можна викреслити з бойового складу Чорноморського флоту Росії.
Очевидно, удару не очікували, адже екіпаж крейсера не встиг відреагувати на загрозу. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.
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Альтернативи "Москви" росіяни не мають
"Це значна втрата для них, Росія більше не має крейсерів на Чорноморському флоті. Це останній, який був флагманом", – сказав Андрій Риженко.
У Росії залишились лише менші кораблі. Наприклад, за словами капітана, фрегати аж у 4 рази менші.
"Вартість такого корабля може складати півтора мільярда доларів, якщо новий. Альтернативи в них зараз нема, тому що такі кораблі будують в Україні. На них стоять українські газові турбіни, які вже 8 років не поставляють в Росію", – сказав ексзаступник начальника штабу ВМС України.
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