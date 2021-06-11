Росія неприваблива для білорусів, – журналіст Калиновський

Олександр Лукашенко та Володимир Путін дуже близькі. Існує інформація, що Росія нібито допомагає "братньому народу", а насправді планує отримати їхні території. Однак такий розвиток подій малоймовірний.

Таку думку висловив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Мінську Валерій Калиновський. Він не вважає, що Росії вдасться забрати території Білорусі.

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"Росія хотіла б загарбати і Білорусь, і Україну, але та не далася. Та і білоруси цього не хочуть. Немає такого бажання", – запевнив Калиновський.

Журналіст вважає, що режим Білорусі дуже схожий на той, що в Росії. Там немає свободи діяльності і бізнесу.

Росія не є привабливою і цікавою для білорусів державою,

– заявив Калиновський.

"Якби Лукашенко наважився здати Білорусь – він не має легітимності від народу. Його не сприймають як обраного президента. Його сприймають як людину, яка силою утримує цю владу. Також так сприймає його весь світ", – зауважив він.

Калиновський: Влада дійшла до терору

За словами журналіста, білоруси вже припинили виходити на масові протести, але все ж влаштовують партизанські акції.

"Будь-яка акція викликає жорстокі репресії, засудження та побиття. Влада дійшла до терору проти тих, хто виступає всупереч позиції Лукашенка. Масових протестів вже немає, але невдоволення залишається", – пояснив Калиновський.

Калиновський про ситуацію в Білорусі: дивіться відео