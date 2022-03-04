Росія нині намагається заткнути всі вуха, заклеїти всі очі та заліпити всі роти

З якимось гарячковим натхненням Державна Дума Росії та Роскомнагляд забороняють всі висловлювання, всі оцінки, всі заклики. Знову громять уже розгромлений "Меморіал".

Провал Путіна

Все це свідчить про провал плану Кремля поставити під контроль Україну. І тепер влада намагається заткнути всі вуха, заклеїти всі очі та заліпити всі роти, щоб люди не знали про її ганьбу та не обговорювали її зі світом та між собою.

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Нова версія "ГКЧП"

Реконструктори більшовицької диктатури, як і будь-які реконструктори жалюгідні та кумедні.

Так само колись і "ГКЧП" (Державний Комітет з Надзвичайного Стану – ред.) спробував пограти в сувору "радянську владу".

Я добре пам'ятаю, чим усе скінчилося. Так само скінчиться і зараз.

Шкода, що гра значно більш кривава. Але і відплата цим реконструкторам буде теж значно суворішим, ніж тим, щоб всі ці реконструкції в Росії закінчилися раз і назавжди, як закінчилося в Німеччині марення про "життєвий простір" у травні 1945 року.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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