Росія обстрілює гуманітарні коридори та колони з жінками та дітьми

Російські окупанти продовжують здійснювати військові злочини на території країни. Вони обстрілюють колони з евакуйованими жінками та дітьми.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук. Вона також пояснила, чому складно евакуйовувати людей з зони тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.

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Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян. Як результат – серед цивільних є поранені»,- констатувала посадовиця,

– заявила віцепрем’єр-міністерка.

Вона висловила жаль, що свого часу ці люди вважали росіян своїми братами й сестрами. Тому вони шоковані тим, що відбувається, як їх нещадно й безсовісно поливають Градами.

"Я знаю, яка це для них рана, який біль. Ми все це разом переживемо, і вони це розуміють. І дуже хочуть жити у своїй державі, мати прихисток, впевненість у безпеці, розуміти, що вони не будуть колись вбиті росіянами чи іншим ворогом", – розповіла очільниця Мінреінтеграції.

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