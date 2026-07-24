Яку гру затіяв Кремль

За політичними баталіями навколо міністра оборони і головкома практично непоміченим для широкого загалу пройшло повідомлення міністра закордонних справ Андрія Сибіги, що Україна збирає Радбез ООН на 27 липня. Про це пише Вадим Денисенко.

Річ у тому, що 22 липня вперше не пройшло жодне судно українським морським коридором, що може стати серйозним ударом по експорту зернових в розпал сезону збору врожаю.

Востаннє щось подібне було у 2022 році, але тоді в липні були підписані угоди про зерновий коридор, за якими Україна експортує свої товари з трьох портів Одеського регіону, а Росії розблокують можливості з експорту добрив та зерна. За рік Росія вийшла з цієї угоди, але Україна перенаправила вантажопотік іншим маршрутом.

Зараз ситуація стає критичною в тому плані, що Росія прийняла рішення бити по суднах, які заходять в українські порти. І тепер ми змушені будемо переорієнтовувати свій вантажопотік, як і в 2022 році, на сухопутні коридори.

Але зараз ситуація дещо інша, ніж це було чотири роки тому. Головна відмінність – потенційні конфлікти, перш за все з Польщею, і спроби перекриття кордонів фермерами, які цього разу буде набагато легше організувати. Простіше кажучи, план Росії – спроба економічної блокади України.

У цьому контексті зовсім по іншому варто дивитися на заяви розвідок про можливість російських провокацій на території Польщі з використанням українських дронів. Ці провокації потрібні перш за все для підбурювання місцевого населення і легітимізації посиленої блокади (хай навіть тимчасової) українського експорту, а відтак й імпорту зброї та комплектувальних. Великий плюс, що інформаційна контркомпанія вже запущена. Але ситуація все одно може стати дуже напруженою.

Розмова Марко Рубіо з Сергієм Лавровим показала повне небажання Кремля вести діалог. Росіяни просто вдали, що вони ображені і завели шарманку про те, що їх обманули. Вони прекрасно розуміють, що у США, попри все, немає достатніх важелів впливу на Росію. А в Кремлі вважають, що економічні втрати Росії менш важливі ніж ті проблеми, з якими зіштовхнеться Україна.

На жаль, без серйозного зовнішнього тиску на Росію вирішити цю, поки ще потенційну проблему, майже неможливо. Тиск на Росію може мати виключно Китай. Чи готові ми до переговорів з Китаєм? Питання риторичне.

Зараз багато в чому почалася гра нервів. Росіяни блефують, що можуть воювати вічно за умови нашої морської блокади. Максимум на що вони здатні – на короткостроковий бліцкриг. І то за умови, якщо вдасться різко обмежити сухопутні коридори.