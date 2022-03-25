Росія на окупованих територіях продовжує терор мирних українців

На тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення. Військові злочинці здійснюють примусове вивезення людей до Росії.

У вечірньому зведенні відомства також повідомили, що ворог всіляко залякує людей. Російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

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Також за даними Генерального штабу, не вирізняється людяністю й військове керівництво окупантів.

Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни,

– йдеться повідомленні.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що уряд США визнав – військовослужбовці російських збройних сил скоюють воєнні злочини в Україні.

Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: