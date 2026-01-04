Окупанти модернізували "Шахед" антеною для навігації за радіомаяками

Українські захисники збили російський ударний безпілотник типу "Шахед" з установленою антеною. Вона дозволяє здійснювати навігацію за радіомаяками VOR/DME.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Як росіяни удосконалюють БпЛА?

У компанії "Дикі шершні" опублікували відео перехоплення російського дрона. Російський ресурс "Полезная нагрузка" стверджує, що на відео зафіксовано антену діапазону 108 – 117,975 мегагерца якою оснастили "Шахед". Це частоти всенаправлених азимутальних радіомаяків VOR, які часто поєднані з далекомірними маяками DME в єдиний комплекс.

Захисники збили модернізований "Шахед": дивіться відео "Диких шершнів"

Зверніть увагу! VOR/DME – це система всебічно спрямованих передавачів ультракороткохвильового радіодіапазону для навігації повітряних суден. Вона дозволяє літакам із відповідним приймачем визначати розташування та витримувати курс польоту завдяки отриманим радіосигналам, що передаються через мережу наземних радіомаяків.

Це вказує, що окупанти створюють додатковий канал навігації, незалежного від супутникової навігації. Як зазначають самі росіяни, ймовірно, використовуються маяки, зокрема розміщені на території Білорусі.

Останні новини про атаки дронів: що відомо?