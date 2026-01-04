Дрони-перехоплювачі як нова реальність війни

Дрон-перехоплювач у цій системі перестає бути нішевим інструментом. Це логічне продовження еволюції ППО – дешевше, мобільніше і значно гнучкіше рішення для боротьби з масовими безпілотними загрозами. Це не заміна зенітних комплексів, а зняття з них надмірного навантаження й економічно раціональний захист неба. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте У 2026 році нас чекає новий крок до ШІ-революції

На сьогодні ключовим викликом є інтеграція наявних рішень. Дрони-перехоплювачі мають органічно працювати, як у регулярних підрозділах мобільних вогневих груп, так й у складі добровольчих формувань територіальних громад. Саме ці структури часто першими стикаються з низьковисотними цілями, працюють у тилу, прикривають об'єкти критичної інфраструктури й маршрути постачання. Їхнє посилення сучасними засобами ураження напряму впливає на загальну стійкість оборони.

Дедалі частіше публічно обговорюють думку про можливість інтеграції перехоплювачів у ДФТГ. Фактично мовиться про розширення відповідальності й можливостей добровольчих формувань. Коли локальні добровольчі підрозділи мають ефективний інструмент боротьби з повітряними цілями, система ППО перестає бути виключно централізованою.

Вона стає розподіленою, гнучкою і значно менш вразливою до перевантажень. У доповнення до МВГ це значно розширює можливості протидії. Це особливо важливо в умовах, коли противник робить ставку саме на масовості атак.

Однак кількість дронів-перехоплювачів сама по собі не розв'язує проблему. Основну роль відіграє масштабування і системність. Росія виграє не тому, що створює технологічно досконаліші дрони, а тому, що швидко налагоджує серійне виробництво, спрощує конструкції й постійно тисне кількістю.

Українська відповідь має бути асиметричною, але не хаотичною. Нам потрібне прогнозоване нарощування виробництва, стабільні замовлення і зрозуміла логіка застосування.

Саме тут виникає ще одна критична загроза – "зоопарк дронів". Коли кожен підрозділ працює з унікальним виробом, який не сумісний з іншим, це створює логістичний і операційний хаос. Різні запчастини, різні програми навчання операторів, різні підходи до застосування – усе це знижує загальну ефективність, навіть якщо окремі рішення виглядають успішними.

Дрони-перехоплювачі мають масштабуватися між собою. Мовиться про спільну екосистему:

стандарти зв'язку,

зрозумілу логіку керування,

сумісність у межах єдиної системи ситуаційної обізнаності.

У війні на виснаження перемагає не той, у кого більше різних рішень, а той, у кого рішення працюють взаємно.

Важливу роль у цьому процесі відіграє держава. І варто окремо відзначити лідерство Міністерства оборони України, яке системно просуває розвиток і впровадження дронів-перехоплювачів як повноцінного елементу оборонної архітектури. Саме державна позиція дозволяє переходити від волонтерських і точкових ініціатив до масштабованих рішень, які можна серійно виробляти, навчати й застосовувати.

Для виробників це сигнал, що інвестиції в цей напрямок мають сенс. Для війська – що мова йде не про тимчасові ініціативи, а про довгострокову стратегію. Для суспільства – що держава шукає раціональні й ефективні відповіді на дроновий терор росіян.

Дрони-перехоплювачі вже стали частиною цієї війни. Питання лише в тому, чи зможемо ми вибудувати навколо них систему. Бо в умовах масових атак виграє той, хто здатен перетворити вдалі рішення на єдиний, злагоджений механізм захисту неба.