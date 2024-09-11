Росія може пошкодувати про отримання ракет з Ірану: у Forbes пояснили ризики для країни-агресора

Росія отримала першу партію з 200 ракет Fath-360 від Ірану. Ці поставки можуть обернутися проти самої Росії, призвести до серйозних змін в ударній кампанії України.

Це може стати своєрідною останньою краплею для союзників України, які досі не давали лозволу бити вглиб Росії наданим ними озброєнням. Та, посилення співпраці між Іраном та Росією – може змінити їх погляди.

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"Є велика ймовірність того, що угода щодо Fath-360 обернеться проти Росії", – зазначили аналітики.

Іранські ракети, ймовірно, атакуватимуть українські території на відстані 30 – 120 кілометри від лінії розмежування. Водночас отримання Fath-360 дозволить Росії перенаправити власні дорожчі та ефективніші ракети "Іскандер" і "Кинджал" на цілі у глибокому тилу.

Що відомо про іранські ракети Fath-360

Пускова установка Fath 360 на базі легкої вантажівки оптимізована для тактики "стріляй і тікай". Вона може вміщати від 2 до 6 ракет класу "земля – земля", кожна з яких завдовжки 4 метри, діаметром 30 сантиметрів, вагою 850–1100 кілограмів і має боєголовку 150 кілограмів.

Ці боєприпаси вважаються потужнішими, але менш точними копіями снарядів GMRLS для РСЗВ HIMARS, які використовує українська армія.

Чи становлять ракети значну загрозу

Український оглядач Олександр Коваленко припустив, що Росія "буде використовувати ці ракети для терору прикордонної зони, зокрема, Сумської та Харківської областей", але виключив "критичний вплив на тил України або зону бойових дій".

Усе це говорить про те, що Fath-360 не є диво-зброєю. А якщо врахувати, що Росія запускає по містах України у середньому понад 300 ракет на місяць, то перші 200 Fath-360 – надто мала кількість, щоб змінити вектор війни. Тим більше, що українські ППО зазвичай перехоплюють чверть запущених Росією ракет,

– пише Forbes.

Росія пошкодує

При цьому, видання наголошує, що росіяни можуть пошкодувати про союз з іранцями. використовувати ATACMS і крилаті ракети Storm Shadow британського виробництва по цілях у глибині Росії.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що прибуття Fath-360 щонайменше виправдовує ще одну розмову про обмеження. І він пообіцяв бути сприйнятливим до аргументів українців.