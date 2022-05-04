Росія отримала неочікувану відповідь ЄС на свій шантаж
Джерело:фейсбук Олени Зеркаль
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Постріл у ногу
"Газпром" своїм рішенням щодо відключення Болгарії та Польщі:
- по-перше, зменшив свій ринок на 10% відсотків;
- по-друге, остаточно довів свою ненадійність, як постачальника;
- по-третє, створив умови для прийняття рішення щодо ембарго на нафту.
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Шостий пакет на підході
А ще росіяни отримали неочікувану відповідь ЄС на свій шантаж. На позачерговій зустрічі міністрів енергетики настрій нагадував планування оборонної операції. Жодних ілюзій і чітке розуміння мети – спільна відповідь на шантаж.
Міністри всіх країн ЄС підтвердили необхідність запровадження санкцій.
Вони підтвердили, що нададуть допомогу Польщі та Болгарії – про переривання постачання споживачам та підприємцям не йдеться.
Ніяких розрахунків у рублях
Єврокомісарка Сімпсон підтвердила жорстку позицію – ніяких розрахунків у рублях. Всі повідомлення про це наразі – переказ новин зі ЗМІ. Офіційно всі розуміють, що контракти порушувати не можна, бо інакше санкції.
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