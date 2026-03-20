Ціни за нафту підскочили: політолог спрогнозував, на що вистачить грошей Кремлю

Тактично, Росія виграє від зростання цін на нафту через кризу на Близькому Сході, але стратегічно програє, бо співпраця з Іраном посипалася. Додаткові доходи не врятують російську економіку, а лише відтермінують неминучий обвал на тиждень чи кілька місяців.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що переломити ситуацію і врятувати Росію від катастрофи ці гроші не здатні.

Чи зміцнить коливання цін на нафту режим Путіна?

Тактичний зиск не компенсує стратегічних втрат. Так, нафтові доходи допоможуть трішки вирівняти дефіцит – але незначно, і він залишиться значним. Процеси деградації економіки Росії тривають, і їх не зупинить навіть нафта по 200 доларів. Гроші з’являться, але "1000 та 1" дефіцит їх поглине,

– пояснив Саакян.

Додаткові доходи росіяни витратять точково на рекрутинг, виплати контрактникам чи порятунок окремих підприємств.

"Коливання нафтових цін, навіть якщо триватиме до кінця року, не зможе значно посилити режим. Воно лише продовжить його агонію І це жахливо, бо для України кожен такий день оплачується потом і життям", – сказав Саакян.

Політолог наголошує, що глобально змінити ситуацію ці доходи вже не здатні.

Зверніть увагу! Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що якщо санкції проти Росії будуть взагалі зняті, то війна з Україною може стати інтенсивнішою. Це виглядає абсурдно на тлі того, що Трамп прагнув здобути Нобелівську премію миру, а натомість розв’язав руки Кремля.

