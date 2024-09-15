Військовий сказав, якою зброєю допомагають Росії її "союзники"

Ворог почав застосовувати FPV-дрони на різних частотах, яких раніше не було. Військові підтверджують, що бачать на фронті допомогу країні-агресорці від Китаю та Північної Кореї.

Від КНДР уже не раз до Росії надходили артилерійські снаряди. Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що ця зброя не вирізняється особливою точністю.

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Яку саме допомогу надають Росії "союзники"

За словами військового, країна-агресорка отримує ракети, боєприпаси, техніку, компоненти до FPV-дронів. Така допомога є дуже відчутною та потрібною для окупантів.

"Але північнокорейське озброєння неякісне. З досвіду розкажу, що на позиціях, де тримає оборону наша бригада "Рубіж", мені доводилось виконувати завдання і бачити, що, наприклад, прилітає два снаряди. Вони прилетіли на 10 – 20 метрів, але жоден з них не розірвався", – розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

Ймовірно, це якраз північнокорейські боєприпаси, тому що в них є відсоток нерозривів. Це черговий доказ того, що союзники допомагають Росії у величезній, надпотужній кількості.

Чи є найманці з інших країн

Чоловіки з бідних країн за гроші погоджуються воювати за Росію. Їхня кількість залишається незмінною. Відомо, що на одному з напрямків зараз воюють непальці.

Зазвичай, це бідний сегмент, який взагалі не розуміє куди він попав. Ніхто з них не розмовляє російською. Їх загнали на позицію, показали куди треба стріляти. Вони просто копають або займаються своїми справами,

– зауважив Андрій Отченаш.

Загалом це абсолютно безідейні люди, які навіть не уявляли, наскільки жахливо буває на війні. Їм пообіцяли багато грошей, але коли вони потрапляють на фронт, то досить швидко або вмирають, або намагаються втекти з позиції. Крім цього, хочуть звільнитися, але це їм не вдається.