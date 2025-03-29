"Паніка наростає": росіяни перекидають ППО і РЕБ з Криму на Херсонщину через величезні втрати

На Херсонському напрямку серед російських військових наростає паніка. Після серйозних втрат вороже командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема, шляхом перекидання техніки з окупованого Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Росія перекидає ППО і РЕБ з Криму на Херсонщину

За даними джерел "Атеш", росіяни активно доставляють на окуповані території Херсонщини комплекси радіоелектронної боротьби, включно з "Поле-21". Ця система призначена для придушення зв'язку і протидії українським БпЛА, артилерії та авіації.

Окрім того, зафіксовано зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків агресора.

Цей поспіх викликаний не тільки втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів. Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів. Завдяки їхній сміливості вдається завдавати точних ударів по ворожих складах, техніці та пунктах управління,

– наголосили в "Атеш".

Також закликали всіх жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області продовжувати опір. Констатували, кожне повідомлення – це внесок у спільну перемогу.