Росія перекидає танкову дивізію з Сіверського напрямку на Донбас

Росіяни продовжують готуватися до наступу на Донбас. Зі Сіверського напрямку туди перекидають танкову дивізію.

У Генеральному штабі Збройних Сил України 9 квітня розповіли про ситуацію з можливим подальшим наступом загарбників станом на 06:00.

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Ворог перекидає посилення на Донбас

Окупанти продовжують здійснювати підготовку до атак на Сході з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

На Сіверському напрямку окупанти завершують проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів центрального військового округу у Брянській та Курській областях. Крім того, ворог переміщує окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донбасу.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують штурмові дії. Основні зусилля росіяни зосереджують на тому, аби взяти під контроль Рубіжне, Нижнє, Попасну і Новобахмутівку та встановити повний контроль над Маріуполем.

Однак українські захисники створюють багато труднощів для російських бійців. Зокрема, за добу 8 квітня на території Донецької та Луганської областей військові відбили 7 атак ворога, знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки.

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