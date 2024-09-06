Техніку постійно перекидають: куди рухаються окупанти через Маріуполь

Окупований Маріуполь став основним логістичним напрямком, яким Росія направляє на фронт свої сили та засоби. Звідти озброєння рухається на різні ділянки, де росіяни продовжують наступ.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що військові переміщення йдуть на північ Донецької області. Більшість техніки спрямована в бік Вугледару.

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Куди рухаються окупанти

Накопичення резервів почалося для наступу на Вугледар. Окрім цього напрямку, окупанти перекидають сили у Пологівський район, селище Розівка Запорізької області. Також фіксують переміщення техніки на північний захід від Маріупольського району.

Багато перекидається на північ, тобто окупанти заїжджають з іншого напрямку, який ми називаємо Бердянським, і в об'їзд Маріуполя підіймаються далі на північ в бік Волновахи й Донецька. Ймовірно, це Курахівський напрямок насичується необхідною військовою силою,

– розповів Петро Андрющенко.

Щодо інших напрямків у бік Росії, то вони фактично "завмерли", немає ніяких тактичних переміщень, на які варто звернути увагу. Великі інфраструктурно-логістичні об'єкти, такі як порт – стоять. Там нічого не відбувається.

Відомо, що був пошкоджений трансформатор, який забезпечував рух. Тому щодо вантажних потягів спостерігається певне затишшя. Ймовірно, залізниця невдовзі запрацює, бо окупанти знайшли трансформатор з іншої гілки.

Але з урахуванням тої інтенсивності боїв, яка є, навіть 5 днів (зупинки залізниці – 24 Канал) – це дуже хороший результат,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Щодо логістики через селище Маловодне на Волноваху вона теж працює. Там досить важко вести спостереження, але місцеві кажуть, що залізниця функціонує. Щонайменше раз на два дні чути як рухаються вантажні вагони.