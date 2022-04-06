Росія перекидає техніку та зброю залізницею в окупований Куп'янськ

Ворог продовжує підготовку до наступу та перекидає на окуповані території України необхідну зброю та техніку. Для цього Росія почала використовувати залізницю.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що для швидкого перекидання військових вантажів РФ почали використовувати залізничне сполучення.

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Вже зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою з російської станції "Валуйк" на залізничну станцію "Куп’янськ" на Харківщині. Додамо, що місто Куп’янськ наразі захоплене окупантами.

Окрім того, ворог продовжує готуватися до наступу на Сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та ведення розвідки.

До слова, у напрямку Ізюма тривають активні бої. Станом на 6 квітня це найгарячіша точка Харківської області. Але наші військові тримають свої позиції та стоять в обороні.

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