Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка

Росія поступово завершує перегрупування військ. Усі БТГр, які перебували на території Білорусі, перекидаються на Схід України.

Про це 22 квітня повідомив представник Генерального управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", пише 24 канал.

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Якщо говорити загалом, то ворог нині закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на Схід України,

– сказав він.

З його слів, противник також "по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб почати широкомасштабний наступ, насамперед у Донецькій операційній зоні".

Нагадаємо, у ніч проти 22 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що за тиждень чи півтора стане зрозуміло, за яким саме сценарієм розгортаються події на Донбасі.

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