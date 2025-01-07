Росія змушена перекидати додаткові підрозділи у Курську область, – Нацгвардія

Російські окупаційні війська змушені перекидати додаткові підрозділи в Курську область. Це впливає на активність ворога не лише на півночі Харківщини, але й на інших напрямках фронту.

Повідомляє 24 Канал з посланням на речника Національної гвардії Руслана Музичука в етері телемарафону. Він зауважив, що операція ЗСУ в Курській області спрямована на створення складних умов для окупантів і порушення їх логістики.

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Яка ситуація в Курській області

Музичук повідомив, що на півночі Харківщини, вздовж кордону із Сумською областю та інших ділянках фронту росіяни зменшили свою активність.

Противник змушений витягувати свої підрозділи і з південних напрямків, і з інших напрямків, аби посилювати угруповання саме на Курщині,

– зазначив він.

За словами речника, операція ЗСУ та інших підрозділів в Курській області має на меті ускладнити умови для противника, який там перебуває, а також порушити його логістику.

"Зараз ми бачимо, навіть цієї доби, що активність наших Збройних сил спрямована на те, аби утримувати цю ділянку, цю ініціативу. Що стосується активності ворога, зокрема зараз на півночі Харківщини, чи активності його диверсійно-розвідувальних груп, то в цілому ця тенденція зменшилася на тих ділянках кордону, де виконують задачі і наші підрозділи спільно з Державною прикордонною службою", – додав він.

Речник підкреслив, що загроза від ворожих ДРГ все ще існує, однак Сили оборони контролюють ситуацію щодо їхньої активності. Музичук також зауважив, що окупанти часто вдаються до інформаційно-психологічні операції.