Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс С-400
Джерело:Интерфакс
Росія продовжує нарощувати озброєння біля кордону з Україною. Цього разу з Далекого Сходу до Білорусі перекинули ракетні комплекси С-400.
Російські ракетні комплекси уже доставили до Білорусі. У Кремлі кажуть, що це відбувається "у межах навчання".
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Комплекси розмістили під Брестом
Зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф" з Далекого Сходу перевезли під білоруський Брест. Їх нібито планують використати під час спільних навчань Росії та Білорусі.
Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування та заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусії та Росії,
– заявили в російському Міноборони.
Перевезення С-400 почали ще 21 січня з далекосхідних областей Росії.
Що відомо про С-400
С-400 – зенітна рактена система, створена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей з наведенням на них до 160 ракет.
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