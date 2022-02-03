Росія перекинула до Білорусі ракетний комплекс С-400

Росія продовжує нарощувати озброєння біля кордону з Україною. Цього разу з Далекого Сходу до Білорусі перекинули ракетні комплекси С-400.

Російські ракетні комплекси уже доставили до Білорусі. У Кремлі кажуть, що це відбувається "у межах навчання".

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Комплекси розмістили під Брестом

Зенітні ракетні комплекси С-400 "Тріумф" з Далекого Сходу перевезли під білоруський Брест. Їх нібито планують використати під час спільних навчань Росії та Білорусі.

Після прибуття до місць виконання навчальних завдань російські розрахунки зенітного ракетного комплексу С-400 проведуть інженерне обладнання та маскування стартових позицій, технічне обслуговування та заступлять на бойове чергування з ППО у складі єдиної регіональної системи ППО Білорусії та Росії,

– заявили в російському Міноборони.

Перевезення С-400 почали ще 21 січня з далекосхідних областей Росії.

Що відомо про С-400

С-400 – зенітна рактена система, створена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей з наведенням на них до 160 ракет.

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