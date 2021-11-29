Росія перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи, – розвідка

ГУР Міноборони України повідомило, що країна-агресорка перекинула на Донбас диверсійні та саперні підрозділи. Тим часом через власне інтенсивне мінування місцевості гинуть самі окупанти.

У Міноборони України наголосили, що російські пропагандисти намагається приховати цей факт. Інформацію про загибель бойовиків, які підтримаються на власних мінах, всіляко замовчують.

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Окрім того, окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Зокрема, упродовж тижня бойовики 15 разів гатили із зброї, яку забороняють мінські угоди.

Загалом упродовж тижня зафіксували 24 випадки порушення режиму тиші з боку окупантів. Українські захисники дали відсіч ворогу.

"Росія зазнає величезних втрат"

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен заявила, що у випадку повномасштабного нападу на Україну Росія зазнає величезних втрат. Українські захисники за роки війни стали набагато сильнішими.

"Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію. У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", – заявила політикиня.

Вона також наголосила, що Німеччина постійно контактує з українською стороною щодо ситуації на кордоні України та Росії.