Має 2 цілі: чим відрізняється російський елітний "Рубікон", який воює на Куп'янщині

Росія перекинула на Куп'янський напрямок фронту свій підрозділ "Рубікон", який вважається елітним. Це спеціалізоване угруповання, яке комплектується переважно з молодих за віком бійців, які можуть швидко засвоювати інформацію для ефективного виконання бойових завдань.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що не варто недооцінювати спроможності противника і наголосив, що відбір новобранців до спецпідрозділу "Рубікон" доволі жорсткий.

Замість контрбатарейної – контрдронова боротьба

"Рубікон" уявляє собою російське угруповання, до якого залучені оператори БпЛА. Його бійці мають пріоритетне забезпечення. Як пояснив Федоренко, мовиться про кращі наявні технології, дрони.

Командир 429 полку розповів, які ключові завдання виконують бійці цього спецпідрозділу. Перше й основне на будь-якому відтинку, куди б вони не заходили – це намагання перекрити логістику.

"Коли блокується наша піхотна, артилерійська, безпілотна логістика, то ми втрачаємо спроможності до активного постачання вантажів до своїх передових позицій, знижується наша здатність бачити противника в режимі тут і зараз. Як наслідок – комплексно уражати по ньому", – пояснив Федоренко.

Зі слів командира 429 полку, там, де українські оборонці втрачають можливість бачити ворога і прицільно точно його знищувати, він має змогу здобути окремі можливості для проведення різних маневрів. А це дає йому спроможність просуватися вглибину українських територій.

Основне завдання "Рубікону" – це знищення логістики й тих, хто доповнює загальновійськову розвідку засобами БпЛА. Противнику важливо нас "осліпити". Коли ми не бачимо ворога, тоді він може рухатись, застосовуючи ті тактики, які можуть потенційно давати йому успіх. В нього всього 2 цілі: логістика й українські пілоти,

– озвучив Федоренко.

Підсумовуючи, командир 429 полку зазначив, що "Рубікон", зайшовши на Куп'янський напрямок, не зважаючи на те, що має пріоритетну комплектацію особовим складом і технікою, все-таки має слабкі місця. Спецпідрозділи Сил оборони України, зокрема полк "Ахіллес", вже добре навчилися протидіяти ворожим льотним групам. Якщо раніше велась контрбатарейна боротьба, то зараз здійснюється контрдронова.

Що ще відомо про російський "Рубікон"?