Росія почала перейматись долею своїх агентів в Україні. Після того, як у них роками вливались мільярди рублів, вони можуть припинити свою діяльність на користь країни-агресорки.

Протягом останніх 8 років Росія займалась активним розширенням своєї агентурної мережі в Україні. Країна-терористка спонсорувала сотні мільйонів доларів на підтримку проросійських колаборантів на території нашої держави.

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Росія боїться втратити свої "інвестиції"

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що головою "п'ятої колони" в Україні був і залишається нещодавно затриманий СБУ Медведчук, який звинувачується у розголошенні державної таємниці і підривній діяльності проти нашої держави.

Однак російські гроші, що були спрямовані на підривну діяльність стосовно територіальної цілісності України, колаборанти активно розкрадали. Зокрема через це наступальна операція Росії зазнала поразки під час повномасштабного вторгнення.

Безліч проросійських колаборантів, своєю чергою, зневірились, коли після повернення Бучі та Ірпеня під контроль України доля зрадників різко погіршилась. Тому нині Росія переймається за долю своїх "представників", яких досі чимало на території нашої держави, лише тому, що решта припинить провадити свою підривну діяльність.

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