Росія перейшла до найгірших тактик, – Веніславський про загороджувальні загони

Морально-психологічний стан збройних сил країни-агресора дуже подавлений. Керівництво звільняють, бо не виконує завдань, а військових, які хочуть відступити – розстрілюють загороджувальні загони.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу народний депутат, член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський. Він зазначив, що українське командування знало про ці загони давно, однак публічно оприлюднили цю інформацію полонені російські військові.

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Загороджувальні загони кадирівців

За інформацією Веніславського, точно відомо, що на Київському та Гостомельсько-Ірпінському напрямку є загороджувальні загони кадирівців. Вони отримали завдання розстрілювати тих, хто намагається відступити.

Зараз Росія перейшла до найгірших тактик і стратегічних рішень колишньої сталінської й гітлерівської репресивної машини,

– заявив нардеп.

Хвороблива уява Кремля

На його думку, такі дії підтверджують, що справді існують проблеми з тим, як це сприймають у вищому політичному керівництві Росії. Він також зазначив, що саме воно ставило завдання за 3 дні виконати "місію" (війну проти України – 24 канал), або ж як говорив Путін – за 15 днів.

Водночас Веніславський нагадав, що завтра якраз і буде 15 день війни. Тому навіть попри більш стримані заяви Путіна – практика продемонструвала, що все це лише хвороблива уява, яка не очікувала всенародного спротиву.

Сьогодні тактика Росії – сирійська. Вони намагаються зробити гуманітарну катастрофу в містах-мільйонниках. Жодне зі стратегічних міст окупанти так і не змогли захопити – тримаються Харків, Маріуполь, Суми, Миколаїв. До Києва їм взагалі ніколи не дістатися,

– підсумував Веніславський.

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