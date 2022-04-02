Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу, – Подоляк про необхідність важкого озброєння

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідне важке озброєння. Тоді Росія піде з України.

Подоляк упевнено стверджує, що так званої "афганізації" не буде. Так само, як і не станеться виснажливого конфлікту, на який так очікує Росія.

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Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу. Спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що вона необхідна, якщо хочемо "винести росіян подалі".

За словами Подоляка, якщо підступні наміри Росії стануть реальністю, то це не дасть справдитись задуму наших партнерів організувати дієву партизанську мережу на роки вперед. Натомість дозволить суттєво знизити тиск на суспільну думку у Росії емоційною інформацією про масові смерті військовослужбовців.

Що таке "афганізація"

Подоляк пояснив, що термін використовують, коли мають на увазі саме потужний партизанський опір по всій країні. Він завдає агресору великих втрат багато місяців чи навіть років. Так суттєво послаблюється міць армії окупанта. Так діяв СРСР, намагаючись контролювати Афганістан. Там партизани роками нищили та послаблювали радянських окупантів. Як наслідок послабили Росію в цілому.

"Деякі наші партнери вважали: щось подібне може трапитися в Україні. Росіяни вважають інакше. Думають закріпились на Сході та Півдні й диктувати жорсткі умови. Тому без важкої зброї нам точно не обійтися, якщо ми хочемо деблокувати схід та Херсон і відправити росіян якомога далі", – наголосив Подоляк.

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