Не перемир'я та домовленості: що насправді може змусити Росію закінчити війну

Росія погоджується на мирні переговори тільки на своїх умовах. Водночас Кремль боїться закінчувати бойові дії, адже тоді мільйони російських військових повернуться додому, і влада не знає, що з ними робити.

Голова правління Фундації Пилипа Орлика, позаштатний радник СБУ (2022-2025) Артем Миколайчук пояснив у розмові з 24 Каналом, що російська імперія існуватиме, поки веде війну. Тому Росія воюватиме до останнього. Він також назвав умову, яка змусить Кремль закінчити війну.

Тимчасовий мир – не вихід

Миколайчук наголосив, що Росія також може вести війну не тільки проти України, але й перемкнутися на Європу – країни Балтії чи Польщу, а після перерви напасти ще на якусь країну.

Тому Росію потрібно зупиняти тільки силою і повністю, без напівмір і без ілюзій щодо тимчасового миру. Тому що Москва жодного разу не дотримувалася своїх зобов’язань,

– зауважив голова правління Фундації Пилипа Орлика.

Якщо, на його думку, Україну все ж примусять підписати тимчасовий мир, тоді потрібно готуватися до наступної війни.

В ідеалі Росія має підписати лише один документ – акт про повну і беззаперечну капітуляцію. Це передбачатиме повне знищення російської економіки та внутрішні заворушення,

– впевнений він.

Водночас зворушення всередині Росії, як вважає позаштатний ексрадник СБУ, неможливо спрогнозувати. Однак українські дрони, ракети та майбутня балістика можуть повністю зруйнувати російську економіку.

Проте якщо не довести справу до кінця, війна повернеться через рік, два або десять, і тоді вже наступні покоління українців не будуть у безпеці. Так само було, наприклад, у Чечні. Після Хасав’юртовських угод, коли Росія визнала де-юре її, а потім стався новий напад на Чечню. Тому Україна, впевнений він, має за будь-яких умов уникнути цього сценарію.

Росія може за однієї умови погодитися на мир в Україні: дивіться відео

Водночас усунення Володимира Путіна, зокрема і фізичне, ймовірно, як вважає Миколайчук, вплине на завершенні війни. Однак не обов’язково такий розвиток подій буде позитивним для України.

У цьому разі ймовірні нові внутрішні заворушення, і поневолені народи Росії, коли відчують слабкість центральної влади, можуть захотіти відокремитися. Але якщо замість Путіна прийде інший керівник, наприклад Зюганов чи Мішустін, може бути кілька років миру, а потім з’явиться "новий Путін" і знову почне війну і не обов'язково проти України,

– відзначив Артем Миколайчук.

Тому, на його думку, головне – довести Росію до стану, коли вона фізично не буде здатна вести війну, а це означає її розпад як імперії.

Зауважимо, що, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, російська влада розглядає декілька сценаріїв подальшого розвитку війни. Один з них передбачає ракетно-дронові удари по військових об'єктах країн НАТО, насамперед Польщі та держав Балтії. Інший – ймовірне залучення військ у напрямку країн Балтії, якщо путінський режим втрачатиме стабільність усередині країни. Тоді Кремлю, на його думку, буде потрібна ескалація та оголошення нової масштабної мобілізації.

Також Росія розглядає варіант замороження війни, завершення війни, припинення вогню і подальшої спроби нормалізації стосунків зі США та Європою задля скасування санкцій.