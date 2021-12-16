Росія підготувалася юридично до нової депортації кримських татар

У державі-агресорі остаточно схвалене вкрай характерні доповнення до тамтешнього федерального закону 1994 року 68-ФЗ "Про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру".

За ними на населення покладено обов'язок "евакуюватися з території, де існує загроза виникнення надзвичайної ситуації, або із зони надзвичайної ситуації при отриманні інформації про проведення евакуаційних заходів".

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Закон як дишло

Цьому обов'язку не кореспондує жодних зобов'язань держави забезпечувати евакуацію, хоча тамтешня пропаганда заспокоює населення тим, що поки відповідальності за порушення цієї вимоги нема. Поки нема, звісно.

Також кажуть що евакуація "обов'язкова, але не примусова". Тут без коментарів.

На практиці це буде означати, що влада РФ може депортувати населення з будь-якої зони, "де є загроза", потенційна чи міфічна, просто владною вказівкою, тобто населення має тепер обов'язок депортувати себе звідти самостійно.

Жодних гарантій відшкодування витрат, залишеного майна, та навіть гарантій повернення назад закони РФ не встановлюють.

Кримський аспект

Основний виклик "новел" полягає у тому, що ці норми Кремль протиправно поширить й на кримчан.

А тому у наступному окупаційна "адміністрація" зможе свавільно змусити будь-які групи осіб виїхати з Криму, без права повернення населення будь-якої території півострову. Адже формально зон екологічних ризиків там більш ніж вистачає.

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