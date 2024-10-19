Росіяни підірвали міст в Олешках, очікуючи наступ ЗСУ на Херсонщину, – "Атеш"

Вранці 18 жовтня росіяни підірвали міст в Олешках, що у Херсонській області. Зазначається, що таким чином окупанти намагаються підготуватися до потенційного наступу ЗСУ на цьому напрямку.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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Росіяни знищили міст в Олешках

Як повідомляє агент руху "Атеш" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС Росії повідомляє, що знищення моста через річку Конка на Херсонщині може бути пов'язане з ймовірним настанням українських сил на Херсонському напрямку.

Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 кілометрів були переведені на повну бойову готовність,

– кажуть партизани.

Окрім цього, нещодавно "Атеш" отримали інформацію про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро.

Як виглядає підірваний росіянами міст в Олешках / фото "Атеш"

Вочевидь, росіяни справді серйозно розглядають варіант за наступом ЗСУ на цій ділянці, і не підривали б такий важливий міст без вагомих на те причин. Однак в русі опору зазначають, це залишається лише однією з версії – ворог міг підірвати міст з інших причин, невідомих партизанам.