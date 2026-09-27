Делегація Лаврова підсунула представнику Німеччини фейкову доповідь про Бучу

Російська делегація під час міжнародних переговорів намагалася вручити європейським дипломатам пропагандистський документ. У цьому тексті країна-агресорка цинічно заперечує масові вбивства мирних жителів на Київщині.

Як зазначає видання ASTRA, інцидент стався під час зустрічі міністрів закордонних справ Росії та Німеччини.

Що відомо про російську фальшивку?

Речниця російського відомства Марія Захарова похвалилася, що перед німецьким представником Йоганном Вадефулем поклали англомовний переклад брошури про нібито інсценування злочинів у Бучі.

За її словами, європейський політик сором'язливо прикрив цей папірець блокнотом і зробив вигляд, що нічого не помітив.

Автором 21-сторінкового документа виявився російський пропагандист та учасник війни проти України Максим Григор'єв. Назва брошури відповідає російським пропагандистським методичкам: "Спадкоємці Геббельса: фальсифікація подій у Бучі та криваві постановочні вистави київського режиму".

Свої висновки про вигадану фальсифікацію Григор'єв побудував на словах невідомих очевидців з окупованих територій Донеччини та Луганщини. Також росіяни використали як аргумент те, що на меморіалі пам'яті в Бучі серед понад п'ятисот імен загиблих цивільних є кілька прізвищ українських військових.

Факти є однозначними та беззаперечними доказами,

– цинічно й безпідставно зазначив пропагандист.

У тексті немає жодних описів конкретних випадків, а лише загальні судження та перекази чуток. Проте насправді документ лише повторює старі наративи Кремля про те, що українська армія нібито сама вбивала своїх громадян заради картинки для західних журналістів.



Брошура, яку росіяни намагалися підсунути німцям на зустрічі / Фото з мережі

Реальні докази злочинів

Журналісти нагадують, що російську брехню давно спростували численні міжнародні розслідування та супутникові знімки, зроблені ще під час окупації міста.

На кадрах із космосу чітко видно тіла вбитих людей, які лежали на вулицях задовго до приходу українських військових. Крім того, місія ООН офіційно задокументувала численні випадки позасудових страт цивільного населення російськими солдатами.

Раніше медіа вже публікували свідчення місцевих жителів, які пережили окупацію.

Зокрема, підліток з Бучі розповідав, як російський військовий на його очах застрелив батька. Також у серпні минулого року з'явилося нове відео, на якому зафіксовано, як окупанти вбивають беззбройного чоловіка та грабують місцевий магазин.