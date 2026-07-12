Росія стягує сили біля колишнього Каховського водосховища: Волошин назвав міста під загрозою

Ворог планує активізацію одразу на кількох ділянках у Запорізькій області. Ідеться, зокрема, про Оріхівський напрямок. На ділянках поблизу колишнього Каховського водосховища окупанти проводять перегрупування.

Відповідну заяву в етері телемарафону зробив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

Що відомо про активізацію противника на березі колишнього водосховища?

Окупанти проводять перегрупування з метою відновлення штурмових дій на Оріхівському напрямку, особливо на двох ділянках фронту.

Ідеться про узбережжя колишнього Каховського водосховища, де розташовані населені пункти Степногірськ, Приморське та Плавні.

Нагадаємо: ворожі війська підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня 2023 року. Цей воєнний злочин призвів до масштабної техногенної та екологічної катастрофи на півдні України.

Також (російська армія – 24 Канал) намагатиметься просуватися до Оріхова, намагаючись підійти та закріпитися на околицях,

– зазначив Волошин.

Полковник уточнив, що українська розвідка відстежує ці плани ворога. Росіяни до того ж активно використовують ударні дрони-камікадзе на цьому напрямку. Не менш частими є й обстріли із застосуванням КАБів.

Яка ситуація на фронті поблизу Оріхова: дивіться карту DeepState

Зауважимо, попри російський тиск, Сили оборони продовжують утримувати позиції, зокрема на Запоріжжі. Раніше вороже міноборони заявило про нібито захоплення села Копані в Запорізькій області та поширило відео з російським прапором у населеному пункті.

Водночас українські захисники цю інформацію спростували. У 225 окремому штурмовому полку ЗСУ опублікували кадри, зняті безпосередньо в Копанях, які підтверджують, що село й надалі перебуває під контролем українських сил.