Росія планує й надалі розгортати станції управління БпЛА у Білорусі та на ТОТ, – Зеленський
- Росія планує розгортати станції управління БпЛА в Білорусі та на тимчасово окупованих територіях України, про що повідомив Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.
- Зеленський наголосив, що Україна буде реагувати на загрози відповідно, а Іващенко має поінформувати партнерів щодо відкритих даних.
Росія має у планах надалі розгортати станції управління БпЛА дальньої дії. Ці об'єкти загарбники хочуть розмістити у Білорусі та на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
До теми Сподівання тільки на Європу: Зеленський прокоментував зняття санкцій з Росії та Білорусі
Що розповів Зеленський про плани ворога зі станціями управління БпЛА?
Президент України розповів, що 23 березня заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Одна з тем розмови стосувалася планів ворога стосовно станцій управління своїми безпілотниками.
Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі,
– зазначив Зеленський.
Український лідер наголосив, що на загрози з боку ворога наша країна буде реагувати відповідно. Він також доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів щодо тих даних, які можна зробити відкритими.
Також Володимир Зеленський зауважив, що в України є неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму.
"Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході", – пояснив глава держави.
Окрім того, як доповів Олег Іващенко, російське командування постійно намагається прибільшити досягнення своїх військ на передовій і надалі використовувати такі дані в переговорному процесі.
Що відомо про появу ретрансляторів для БпЛА на території Білорусі?
Володимир Зеленський розповідав, що з осені 2025 року на території Білорусі розташовуються ретранслятори, які підтримують застосування російських ударних безпілотників. Саме завдяки цій мережі російські війська можуть бити по північних регіонах України.
Пізніше президент наголосив, що Україна "зробила все", аби кількох таких об'єктів уже не існувало. Ці об'єкти використовуються для коригування ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.
На тлі цього Україна запровадила санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Володимир Зеленський зауважив, що Лукашенко збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни.