Росія планує й надалі розгортати станції управління БпЛА у Білорусі та на ТОТ, – Зеленський

Росія має у планах надалі розгортати станції управління БпЛА дальньої дії. Ці об'єкти загарбники хочуть розмістити у Білорусі та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що розповів Зеленський про плани ворога зі станціями управління БпЛА?

Президент України розповів, що 23 березня заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Одна з тем розмови стосувалася планів ворога стосовно станцій управління своїми безпілотниками.

Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі,

– зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що на загрози з боку ворога наша країна буде реагувати відповідно. Він також доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів щодо тих даних, які можна зробити відкритими.

Також Володимир Зеленський зауважив, що в України є неспростовні дані, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму.

"Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході", – пояснив глава держави.

Окрім того, як доповів Олег Іващенко, російське командування постійно намагається прибільшити досягнення своїх військ на передовій і надалі використовувати такі дані в переговорному процесі.

Що відомо про появу ретрансляторів для БпЛА на території Білорусі?