Чи є в росіян сили для буферної зони на Вінниччині: експерт чітко розібрав план

Росіяни намагаються продовжувати досягати своєї мети щодо створення буферних зон уздовж кордону з Україною. Окрім Харківської, Сумської та Чернігівської областей, ворог планує захопити відповідні ділянки на Вінниччині – поблизу від кордону з Придністров'ям. Проте реалізувати такий задум Росії буде дуже важко.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в розмові з 24 Каналом оцінив можливості противника щодо створення буферної зони у Вінницькій області. Водночас він окреслив ситуацію з кількістю російських резервів у Придністров'ї.

Чи посилила Україна кордон із Придністров'ям?

Жмайло звернув увагу, що це лише плани росіян. Раніше ворог збирався у 2027 році захопити Одеську та Миколаївську області. Але останні поразки вздовж лінії бойового зіткнення змусили Кремль перенести ці плани на 2028 рік.

Важливо розуміти, що російський контингент у Придністров'ї оцінюється приблизно у 2 тисячі осіб, плюс 5 тисяч осіб – так звані збройні сили невизнаного Придністров'я. Вони екіпіруються переважно зі складів старої радянської 14 армії, які розташовані в цьому регіоні,

– пояснив експерт.

Це стало можливим у 1992 році, коли через озброєння сепаратистів Кишинів втратив контроль над Придністров'ям.

Молдова та Україна заблокували росіянам логістику, адже до 2014 року ротація російського контингенту відбувалася через українську територію. Тому що особовий склад, за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, туди доправляється переважно цивільними бортами – росіяни або під чужими паспортами, або за своїми приїжджають як туристи та намагаються ротувати свої підрозділи.

До речі, військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, що озвучування планів ворога, зокрема щодо створення у Вінницькій області буферної зони, – це один із можливих варіантів дій росіян та водночас сигнал про потенційну загрозу. Оприлюднення намірів противника щодо Придністров’я, на думку Тимочка, позбавляє їх ефекту несподіванки, а також запобігає паніці в суспільстві через можливі провокації.

Щодо перекидання російської техніки в Придністров'я сьогодні взагалі не йдеться.

Проте, якщо представити, як може відбутися вторгнення у Вінницьку область із боку Придністров'я, то може бути відданий наказ так званим миротворцям перейти кордон. Однак вони точно будуть наражатися на поразку, тому що їхніх сил, як зауважив Дмитро Жмайло, буде недостатньо.

До того ж кордон із Придністров'ям укріплювався українськими силами, і до цього була залучена молдовська сторона. На певних українських контрольних пунктах пропуску, як повідомив експерт, присутні представники молдовської прикордонної та митної служб. Це потрібно для того, щоб мінімізувати вплив сепаратистів на будь-яких логістичних шляхах із Придністров'я. Тому плани росіян залишаються лише планами.

Що відомо про ймовірні плани Росії щодо буферної зони у Вінницькій області?