Росія планує заглушити інтернет, мобільний зв'язок і телебачення на сході України

Російські окупанти намагаються всіляко посіяти паніку серед місцевого населення на сході України, щоб припинити їхній супротив. Зокрема, мовиться про можливе відключення інтернету, мобільного зв'язку і телебачення.

За даними оперативно-тактичного угруповання "Схід", станеться це найближчим часом. У прифронтових районах на сході України можуть вимкнути мобільний зв'язок, а також інтернет і телебачення.

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Таким чином Росія хоче дестабілізувати ситуацію та запустити кампанію із дезінформацією. Зокрема, окупанти планують поширити фейки про капітуляцію України та заблокувати можливість перевірити інформацію. Насправді ж українські військові дають гідну відсіч ворогу!

Знайте, що українські воїни продовжуватимуть битися! Жодної капітуляції! Моральний дух ворожих сил низький, вони несуть величезні втрати, і єдине місце, де вони зможуть сховатися від нашого гніву, – в українській землі! Звертаємось до місцевого населення, не припиняйте боротьбу, продовжуйте опір, тільки разом ми зможемо перемогти!

– йдеться у повідомленні.

Повний текст публікації:

З’явилася інформація, що війська РФ найближчим часом збираються заглушити в прифронтових районах на сході України весь мобільний зв'язок, Інтернет та телебачення. Їхня мета – паралельно запустити кампанію з дезінформації про нібито здачу війську та капітуляцію України, і таким чином посіяти серед місцевого населення панічні настрої та припинення спротиву.

Знайте, що українські воїни продовжуватимуть битися! Жодної капітуляції! Моральний дух ворожих сил низький, вони несуть величезні втрати, і єдине місце, де вони зможуть сховатися від нашого гніву, – в українській землі! Звертаємось до місцевого населення, не припиняйте боротьбу, продовжуйте опір, тільки разом ми зможемо перемогти!

Слава Україні!