Це величезна проблема: чому Росії не вигідно запускати до 200 ракет під час атаки

Росія збільшує кількість ракет, які запускає по нашій країні. Водночас як вважає командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, вона може під час однієї атаки застосувати навіть 200 ракет. Проте для цього росіянам потрібно мати відповідні ресурси.

Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив у розмові з 24 Каналом, наскільки можлива реалізація російського плану щодо майже одночасного запуску 200 ракет. Він припустив, чи є це вигідним для противника.

Чому росіяни запускають по одній ракеті з пускової установки, замість двох?

Нарожний зазначив, що в пусковій установці "Іскандер-М" може бути лише дві ракети, але, наскільки відомо, росіяни зараз запускають тільки одну. Адже, чим менше часу вона перебуває на вогневій позиції, тим менше шансів, що українські сили зможуть її уразити.

Ми знаємо, де пускові розташовані, адже отримуємо розвіддані від наших партнерів. Вони в режимі реального часу бачать, що на вогневу позицію виїхала пускова установка "Іскандер-М" чи якась інша, яка є носієм, наприклад, "Циркона", та передають нам цю інформацію,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни, за його словами, про це прекрасно знають. Саме тому їхні установки перебувають мінімум часу на вогневих позиціях. І тому малоймовірно, що під час широкомасштабного пуску вони будуть заряджати по дві ракети.

Військовий експерт сказав, чи можуть росіяни запустити одночасно 200 ракет: дивіться відео

"Тому щодо запуску 200 ракет, то для ворога мати навіть сто пускових на вогневих позиціях, щоб здійснити майже одночасні пуски, – це величезна проблема. Тому що існує дуже немаленький ризик, що ця позиція опиниться в полі дії українських HIMARS. Це наразі єдиний з існуючих засобів такого великого радіуса ураження, який абсолютно реально може знищити на вогневій позиції пускову установку", – відзначив він.

Водночас були приклади, за його словами, коли українці вважали малореальними плани ворога, а він їх здійснював.

Проте найголовніше – який сенс в цьому ударі? Уявімо, що росіяни одночасно виставлять 100 чи навіть 200 пускових установок і за один раз вистрілять двісті ракет. Їм простіше зробити п'ять-шість хвиль запусків. Це буде набагато безпечніше для їхніх пускових установок, ракетників, які це роблять. А ефект буде приблизно такий самий, якщо вони це здійснять за один раз,

– вважає Павло Нарожний.

Це пов'язано з тим, що в Україні, на жаль, є величезний дефіцит ракет для Patriot, і малоймовірно, що найближчим часом з'явиться їхня велика кількість. Тому, на думку військового експерта, удари сотень балістичних ракет наразі є дуже малоймовірними.

Нагадаємо, "Мадяр" заявив, що росіяни на сьогодні можуть запустити під час однієї атаки 77 ракет різного типу. Проте планують атаку із застосуванням 200 ракет. Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що найбільшою проблемою української оборони є дефіцит ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Адже ці системи здатні протидіяти саме російській балістиці.