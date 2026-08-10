Росія хоче запускати по 200 ракет за один удар: "Мадяр" попередив про нову загрозу

Росія може суттєво збільшити масштаб одночасного застосування ракет проти України. Зараз російські військові здатні здійснити залп із 77 ракет різного типу, однак планують довести його до 200.

Про це в інтерв'ю Associated Press повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про підготовку ворога до нового масштабу ударів?

За словами "Мадяра", нинішні можливості Росії дозволяють сформувати значно більший ракетний залп, ніж Україна регулярно бачила раніше. Йдеться не про те, що Росія вже здатна запускати 200 ракет різних типів з різних установок одночасно, а про заявлений командувачем план збільшення такого потенціалу.

Навіть якщо їм вдасться завдати лише половини цього, все це летітиме на нас,

– сказав Бровді

Він наголосив, що одним із найбільш уразливих місць української оборони залишається нестача ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot. Саме ці системи є ключовим компонентом української протиракетної оборони проти частини російських балістичних загроз.

Проблема полягає не лише у кількості самих пускових установок, а й у запасах дорогих ракет-перехоплювачів. Під час масштабного удару Росія може одночасно створити таке навантаження, за якого частина ракет матиме шанс пройти крізь українську систему оборони.

На думку Бровді, лише нарощування оборони не розв'язує проблему повністю.

Єдиний спосіб зменшити цю цифру – це завдати ударів по кожному об'єкту, що бере участь у виробництві цих ракет,

– наголосив командувач.

За його словами, саме тому особливого значення набувають українські далекобійні операції вглибині Росії. Йдеться про спроби системно знижувати здатність російського оборонно-промислового комплексу виробляти озброєння, яке згодом використовується для ударів по Україні.

Окремо "Мадяр" звернув увагу на зміну структури російських атак. Концентрація реактивних безпілотників Shahed, які складніше перехоплювати через їхню вищу швидкість, за останні тижні зросла вдвічі.

Росія паралельно розвиває засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись послабити українські технологічні переваги. Зокрема, Бровді заявив, що росіяни встановлюють системи глушіння у масштабах, які можуть погіршити роботу супутникового зв'язку Starlink.

За його словами, Москва також працює над власною системою супутникового зв'язку, яка має конкурувати зі Starlink.

Це ризик для всієї планети, тому що диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі,

– заявив Бровді.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати виробництво ракетного озброєння. За основними типами ракет російський військово-промисловий комплекс зараз виконує місячні плани на 110 – 120%, а за окремими позиціями перевищення сягає 200%.