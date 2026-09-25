Тобто, у його логіці, це не Росія захопила українські території, віджала бізнес і забирає квартири в Маріуполі, а Україна "грабує" Росію, вимагаючи компенсації за все відібране й зруйноване. Детальніше читайте в есклюзивній колонці для 24 Каналу.

Мене завжди дивує, як їм самим від себе не противно. Олег Царьов не може не розуміти, наскільки безглуздо він виглядає, коли верзе подібні речі. І все ж він продовжує бідкатися, бо на власні очі бачить системну роботу, про яку у нас майже не говорять.

Тихий фронт юристів і Реєстр збитків

Поки всі стежать за лінією фронту, в Україні працює другий фронт – тихий, без вибухів і щоденних зведень. Там юристи збирають папки, ставлять печатки й готують вилучення російської власності, говорить Царьов. Основу Київ заклав ще у 2014 році, коли в законі про тимчасово окуповані території чітко прописали: весь матеріальний і моральний збиток відшкодовує Держава Росія.

Українські компанії судяться за власний кошт у національних судах і паралельно подають заяви до Реєстру збитків при Раді Європи. З квітня 2026 року цей реєстр приймає заяви і від юридичних осіб під майбутню міжнародну компенсаційну комісію.

Вся російська бравада про "країну 404" одразу кудись зникла: Царьову вже геть не смішно, він бачить підготовку позовів і розуміє, що це офіційна міжнародна структура, яка реально конфісковуватиме російські кошти.

Шістсот тридцять дев'ять рішень та понад 21 мільярд доларів

Масштаби юридичної роботи вражають. За підрахунками юристів, з лютого 2022 по грудень 2025 року українські суди винесли 639 рішень про стягнення збитків, з яких 549 задоволені повністю. Загалом присуджено компенсації на понад 930 мільярдів гривень – це більше ніж 21 мільярд доларів, і всі ці суми вже доведені в судовому порядку.

І це лише початок, адже справ попереду на сотні мільярдів доларів. Чим довше триває війна, тим дорожче вона коштуватиме усім росіянам. Замість того, щоб витрачати ці сотні мільярдів на власний розвиток чи житло для громадян, Росія платитиме за злочини Путіна ще десятиліттями – так само, як Німеччина платила за те, що колись накоїв Гітлер.

Чому розплачуватиметься весь російський бізнес

Стягнути кошти безпосередньо з держави найважче через захист дипломатичної власності, але акції, частки в компаніях і банківські рахунки приватного бізнесу такого захисту не мають взагалі.

За фокуси зсунутого глуздом дідугана, який роками штурмує Малу Токмачку, в кінцевому підсумку доведеться платити всьому російському бізнесу. Алгоритм простий: спочатку в ЄС знаходять майно під санкціями, а під його власника формують коло відповідачів.

В Європейському Союзі вже заморожено близько 210 мільярдів євро резервів Банку Росії, з яких понад 180 мільярдів лежать у бельгійському депозитарії Euroclear. Окремо заморожено близько 28 мільярдів євро приватних активів росіян. Йдеться про майно всієї економіки Росії за кордоном – від нафтогазових гігантів до приватних маєтків на Лазуровому березі чи на Кіпрі.

Оскільки росіяни масово погодилися брати участь у цій війні й не чинили їй спротиву, відповідати доведеться кожному.

Ширма "рейдерства" та неминуча розплата

Царьов бідкається і називає цей процес "рейдерською атакою" на державному рівні.

У цинічному розумінні носіїв "русского мира" рейдерство – це не коли "Ахмат" на танках заїжджає на металургійний завод і пиляє його на брухт, і не коли сотні тисяч квартир на Донбасі оголошують "безхозными". Для них "рейдерство" – це коли ти через суд вимагаєш компенсацію за масові вбивства та руйнування.

Царьов розуміє головне: коли війна закінчиться, розмова про гроші й майно буде обов'язковою. Київ прийде до переговорів із готовими судовими рішеннями та знайденими активами, а Москва – ні з чим. Жодні міжнародні суди претензії агресора до уваги не візьмуть.

Росіяни думали, що можна безкарно напасти й розграбувати сусідню країну, а тепер усвідомлюють, що ця війна з самого початку була глухим мінусом і ніколи себе не окупить.