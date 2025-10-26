У Росії "раптово" палають електрощитові по всій країні: у ГУР пояснили причину
- У Росії за останній тиждень сталося багато підпалів на електрощитових та інших інфраструктурних об'єктах, що призвело до перебоїв з електрикою та зв'язком.
- Місцевий рух опору використовує легкозаймисті рідини для підпалів, задокументованих на відео, що ускладнює логістику для російської армії.
Протягом тижня в Росії сталося багато підпалів електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури. Пожежі трапилися по всій території країни.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки МО України.
Дивіться також Авіаексперт спрогнозував, коли нарешті українська балістика полетить по Росії
Чому в Росії палають електрощитові?
Останнім часом раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки.
Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв'язку лише за останній тиждень горіли у Москві, Іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.
"Раптові" займання на електрощитових у Росії: дивіться відео
Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території Росії. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки – ставатиме темніше,
– кажуть партизани.
Представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та зв'язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.