Росія почала блокували ЗМІ Азербайджану, які говорили правду про війну в Україні
21 березня 2022 , 15:02
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
Росія почала блокувати на своїй території азербайджанські ЗМІ. Під заборону потрапили ті, які об'єктивно та неупереджено висвітлюють перебіг війни в Україні.
Правдиву інформацію про війну поширювали Haqqin.az, Minval.az та Korrespondent.az. Тепер їх заблокували.
Цікаво Під час війни ми повинні обманювати ворога, – Герасим'юк сказала, що не варто публікувати
Внаслідок блокування ці ЗМІ втратили близько 30 – 50% своїх користувачів.
До речі, на початковому етапі війни більшість азербайджанських ЗМІ мали нейтральну позицію. Однак це змінилося після того, як Росія почала бомбардувати мирних українців.
Це може вас зацікавити – втрати орків у війні: відео