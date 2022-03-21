Росія почала блокували ЗМІ Азербайджану, які говорили правду про війну в Україні

Росія почала блокувати на своїй території азербайджанські ЗМІ. Під заборону потрапили ті, які об'єктивно та неупереджено висвітлюють перебіг війни в Україні.

Правдиву інформацію про війну поширювали Haqqin.az, Minval.az та Korrespondent.az. Тепер їх заблокували.

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Внаслідок блокування ці ЗМІ втратили близько 30 – 50% своїх користувачів.

До речі, на початковому етапі війни більшість азербайджанських ЗМІ мали нейтральну позицію. Однак це змінилося після того, як Росія почала бомбардувати мирних українців.

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