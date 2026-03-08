Використовує дирижаблі для розвідки: Росія шпигує за енергетикою Естонії
- Росія стежить за енергетичними об'єктами Естонії, використовуючи дирижаблі без порушення повітряного простору НАТО.
- Ці заходи спрямовані на збір даних для можливих диверсій, кібератак та створення психологічного тиску, що змушує Естонію посилювати безпеку та збільшує витрати на захист.
Росія почала стежити за енергооб'єктами Естонії використовуючи для цього дирижаблі. В такий спосіб країна отримує усю необхідну інформацію без прямого порушення повітряного простору НАТО.
Росія використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового стеження за електростанціями та сланцевими кар'єрами Eesti Energia в Іда-Вірумаа. Про це повідомили в ЦПД.
Навіщо Росія стежить за Естонією?
В Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія почала стежити за енергетичною інфраструктурою Естонії. Країна-агресорка використовує для цього свої дирижаблі.
Стежити Росія почала з метою збору даних для можливих диверсій і кібератак та створення психологічного тиску на працівників стратегічних підприємств.
Через це Естонія змушена посилювати заходи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист енергетичної незалежності.
Подібні дії показують, що Кремль використовує гібридні методи для пошуку слабких місць в енергосистемі Балтії, особливо під час її інтеграції в європейські мережі.
Що ще відомо про шпигунство Росії?
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що росіяни стежать за німецькими супутниками. Він наголосив, що це становить небезпеку для Європи.
У Латвії затримали чоловіка, підозрюваного у передачі російському ГРУ важливих військових даних. Його взяли під варту, слідство триває.
Невідомий дрон, ймовірно російського виробництва, шпигував за дослідницькими та оборонними об'єктами на півночі Італії.