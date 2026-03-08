Використовує дирижаблі для розвідки: Росія шпигує за енергетикою Естонії

Росія почала стежити за енергооб'єктами Естонії використовуючи для цього дирижаблі. В такий спосіб країна отримує усю необхідну інформацію без прямого порушення повітряного простору НАТО.

Росія використовує аеростати з розвідувальним обладнанням для цілодобового стеження за електростанціями та сланцевими кар'єрами Eesti Energia в Іда-Вірумаа. Про це повідомили в ЦПД.

Навіщо Росія стежить за Естонією?

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія почала стежити за енергетичною інфраструктурою Естонії. Країна-агресорка використовує для цього свої дирижаблі.

Стежити Росія почала з метою збору даних для можливих диверсій і кібератак та створення психологічного тиску на працівників стратегічних підприємств.

Через це Естонія змушена посилювати заходи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист енергетичної незалежності.

Подібні дії показують, що Кремль використовує гібридні методи для пошуку слабких місць в енергосистемі Балтії, особливо під час її інтеграції в європейські мережі.

Що ще відомо про шпигунство Росії?