Росія погрожувала воєнними діями, – США на Радбезі ООН

Під час засідання Ради Безпеки ООН США заявили, що Росія погрожувала воєнними діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не виконають.

США сподіваються на дипломатію. Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Від Росії надходили погрози

Проте дипломатія не може бути успішною в атмосфері погроз та можливих нападів.

Останнім часом Росія погрожує вжити військових дій, якщо її вимоги не будуть виконані,

– наголосила дипломатка.

Вона додала, якщо Росія таки нападе на Україну, ніхто не зможе сказати, що це було неочікувано, оскільки вона вже стягнула до кордонів понад 100 тисяч своїх військових.

Як проходить засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН 31 січня проводить засідання, де обговорюють можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За проведення засідання проголосували 10 країн, проти – 2, утримались – 3.

До слова, засідання не підтримав Китай. Там не бачать підстав для війни в Україні.

Представник Росії заявляв, нібито, що Захід хоче, мовляв, розігнати істерію. Усі звинувачення в бік Москви традиційно відкидають.

У США наголосили, що Росія стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців. Це найбільша мобілізація військової сили в Європі за останні кілька десятиліть.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.