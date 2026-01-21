Очільник МЗС Росії Лавров продовжує просувати наратив про "руйнування Молдови Євросоюзом", намагаючись перешкодити європейській інтеграції Кишинева. Росія використовує так зване Придністров'я як інструмент інформаційного тиску.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що стратегічна мета Кремля – зберігати регіон у зоні свого впливу.

Чи залишилося у Москви реальне військове плече в Придністров’ї?

Зверніть увагу! Президентка Мая Санду допускає об’єднання Молдови з Румунією як можливий варіант у разі винесення цього питання на референдум, зважаючи на складнощі самостійного розвитку країни.

"Росія вважає Придністров'я козирною картою, якою може погрожувати. Але Молдова потихеньку навчається адекватно реагувати на виклики та ризики з боку так званої ПМР. Молдова обрала свій шлях співпраці, який має призвести до історичного повернення своїх територій. Загалом це внутрішня справа Молдови", – пояснив Братчук.

У Придністров’ї немає нарощування сил, а російський контингент, що базується там, не є серйозною військовою загрозою для України. Водночас ризики та виклики все ж існують, передусім через присутність там структур ФСБ РФ.

Також існує можливість провокацій, однак українська розвідка, контррозвідка та інші служби знають ситуацію і Сили оборони здатні адекватно реагувати.

Я сподіваюсь, що Молдова дозріє до більш рішучих дій щодо Придністров'я, але це внутрішня справа. Росія знову розігруватиме цю карту, щоб не дати Молдові рухатися в бік можливого об'єднання з Румунією,

– пояснив Братчук.

Що ще відомо про ситуацію в Придністров'ї?