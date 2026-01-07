Топити кораблі в Одесі і бити "Орешником" по Європі: з Росії хлинули погрози через операції США

США провели операцію із захоплення танкерів Marinera (Bella 1) та Sophia російського тіньового флоту, які були пов'язані із Венесуелою. На тлі цього Росія взялася погрожувати відповіддю.

Тільки от там закликають бити по Україні та Європі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву депутата держдуми генерала Андрія Гурулева.

Чому Росія закликає бити по Україні та Європі?

Через операції США з танкерами Гурулев закликав "топити кораблі в Одесі" і бити "Орешником" по Європі.

Він заявив, що це не поодинокий інцидент, а частина підготовки Заходу до великої війни.

Він впевнений, що поки Росія "намагається дотримуватися пристойності", противник перекриває їм кисень на морі та готує плацдарм на суші.

"Відповідь має бути комплексною і безжальною", – цитуються Гурулева росЗМІ.

На ці заяви відреагував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Тобто танкер захопили США, а бити треба по Європі та Одесі. Типова російська традиція – якщо отримав по хлібалу від гопника в дворі, прийди додому та дай по мордасам дружині, а сина постав на коліна в кут,

– зауважив він.

Росія погрожувала й США