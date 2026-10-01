Латвія відповіла на ядерні погрози Кремля

Росія погрожує НАТО ударами ядерною зброєю. У такий спосіб Москва намагається залякати країни, які допомагають Україні.

Про це міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс сказав Суспільному, коментуючи заяву російського посольства в Ірландії.

Як Латвія відповіла на погрози Росії?

Там заявили, що Москва готова застосувати будь-яку зброю, зокрема ядерну, якщо ситуація навколо Калінінградської області загостриться.

За словами Мелніса, що Росія постійно погрожує країнам, які підтримують Україну, попереджаючи їх про можливі "погані наслідки".

Москва намагається залякати людей, зупинити підтримку України, зруйнувати єдність і згуртованість країн НАТО та перевірити, де проходять межі цієї єдності.

Що відомо про погрози Росії через Калінінград?

На початку вересня 2026 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання поблизу Калінінградської області.

Він пояснював, що це могло б змусити Росію перекинути частину військ з України до Калінінграда.

29 вересня російське посольство в Ірландії заявило, що НАТО нібито планує ізолювати Калінінградську область. У Москві зазначили, що в такому разі Росія може застосувати будь-яку зброю, включно з ядерною.

30 вересня Reuters повідомило, що Росія в неофіційному документі попередила НАТО про можливість застосування ядерної зброї, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область.

В Альянсі назвали російську ядерну риторику безвідповідальною.