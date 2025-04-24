Шойгу раптом заговорив про "готовність" Росії застосувати ядерну зброю

Секретар Радбезу Росії Сєргєй Шойгу заявив про готовність Росії застосувати ядерну зброю. Зокрема він нагадав про оновлену торік ядерну доктрину, яка дозволяє країні-агресорці застосувати ядерну зброю в разі агресії західних країн.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сєргєя Шойгу в інтерв'ю для російських ЗМІ.

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Росія знову вдається до ядерного шантажу

Шойгу заявив, що Росія "уважно стежить за військовими приготуваннями європейських країн".

Він також нагадав про зміни, внесені торік до російської ядерної доктрини, які дозволяють застосування ядерної зброї у випадку агресії проти Росії або Білорусі, навіть якщо вона ведеться із застосуванням лише звичайної зброї.

Шойгу зазначив, що "ядерне стримування" застосовуватимуться "щодо держав і військових коаліцій, які розглядають Росію як потенційного противника, що мають зброю масового ураження або значний бойовий потенціал сил загального призначення".

Він додав, що це також стосується країн, які надають свою територію чи ресурси для підготовки та здійснення агресивних дій проти Росії.

Крім того, Шойгу попередив, що присутність миротворців в Україні, яку він назвав "історичними територіями Росії", може призвести до Третьої світової війни.

"Розсудливі політики в Європі розуміють, що реалізація такого сценарію може призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і надалі до Третьої світової війни", – зазначив секретар Радбезу Росії.

Що криється за цими заявами

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що така риторика є типовою пропагандистською маніпуляцією для залякування Європи та спосіб виправдання російської агресії.

Мета таких заяв – залякати європейське суспільство війною з Росією, нав’язати європейцям свою волю, завадити військовій допомозі Україні,

– наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, що раніше генсекретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння щодо можливого розміщення Росією ядерної зброї в космосі. За його словами, це може мати катастрофічні наслідки для Землі.