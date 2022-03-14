Росія погрожує західним компаніям за вихід з країни: лякають навіть в'язницею

Російська прокуратура погрожує західним компаніям, зокрема за вихід з країни та критику влади. Лякає арештами керівництва та конфіскацією майна.

Мовиться, наприклад, про McDonald's, IBM, KFC Yum Brands. Російські прокурори висунули "попередження".

До речі Останній день роботи McDonald's в Росії: москвичі утворили кілометрові черги

За інформацією ЗМІ, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема, торгові марки.

Як компанії реагують на тиск

Погрози змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією. Хвилюються, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть перехопити.

Ще низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії.

До речі – Росію чекає дефолт, ситуація критична, – член ради Нацбанку: