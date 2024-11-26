Медведєв зробив нову заяву про ядерну зброю для України й назвав Байдена "маразматиком"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдведєв вкотре видав обурливу заяву щодо ядерної зброї, погрожуючи наслідками Заходу у разі її передачі Україні.

Подібна риторика спостерігається вже не вперше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Медведєва в телеграмі.

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Що сказав Медведєв

За його словами, американські політики та журналісти нібито всерйоз обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї.

Схоже, мій сумний жарт про божевільного маразматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність. Передати ядерну зброю країні, яка воює із найбільшою ядерною державою,

– пише путінський посіпака.

Вдаючись до образ у бік чинного американського лідера, заступник голови Ради Безпеки Росії заявляє, що лише думка про це є настільки абсурдною, що нібито "викликає підозру про наявність параноїдального психозу всіх тих, хто міркує про доцільність такого кроку.

Вдаючись до образ у бік чинного американського лідера, Медведєв заявляє, що лише думка про це є настільки абсурдною, що нібито "викликає підозру про наявність параноїдального психозу всіх тих, хто міркує про доцільність такого кроку.

Він наголосив, що можливість передачу ядерної зброї Києву начебто може розглядатися Росією як підготовка до ядерного конфлікту: "Фактична передача такої зброї може бути прирівняна до акта нападу на нашу країну, що відбувся, у сенсі п. 19 Основ держполітики в галузі ядерного стримування".

До слова, днями він заявив, що Москва розглядає використання ядерної зброї нібито лише як "крайній варіант", а ядерну доктрину країни змінили з урахуванням "ризиків, що виникли", а також поскаржився на "повне залучення" НАТО до війни в Україні.